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Тела подростка и мужчины достали из воды в Карагандинской области

Из-за купания в несанкционированных местах и несоблюдения правил безопасности на водоемах Карагандинской области утонули два человека, один из них — несовершеннолетний, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДЧС Карагандинской области

Первый случай произошел в Бухар-Жырауском районе. В реке Сокур, вблизи села Заречное, где сотрудники ДЧС извлекли из воды тело подростка 2009 года рождения.

Вторая трагедия произошла в Темиртау. Погибшего мужчину 1969 года рождения обнаружили в техническом канале.

Спасатели рассказали казахстанцам о мерах безопасности на воде:

  • не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;
  • не оставляйте детей без присмотра;
  • не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
  • не заходите в воду в необорудованных местах;
  • не заплывайте далеко от берега;
  • не купайтесь в темное время суток;
  • не полагайтесь на надувные матрасы и круги;
  • строго запрещается находиться на плавательных средствах без спасательных жилетов или поясов.