Тела подростка и мужчины достали из воды в Карагандинской области

Первый случай произошел в Бухар-Жырауском районе. В реке Сокур, вблизи села Заречное, где сотрудники ДЧС извлекли из воды тело подростка 2009 года рождения.
Вторая трагедия произошла в Темиртау. Погибшего мужчину 1969 года рождения обнаружили в техническом канале.
Спасатели рассказали казахстанцам о мерах безопасности на воде:
- не умея плавать, не заходите в воду выше пояса;
- не оставляйте детей без присмотра;
- не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения;
- не заходите в воду в необорудованных местах;
- не заплывайте далеко от берега;
- не купайтесь в темное время суток;
- не полагайтесь на надувные матрасы и круги;
- строго запрещается находиться на плавательных средствах без спасательных жилетов или поясов.