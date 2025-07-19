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Из-за атаки БПЛА 19 июля на Ростовскую область были повреждены девять домов

Девять домов и пять машин пострадали после атаки БПЛА в ночь на 19 июля.

Источник: Комсомольская правда

В результате атаки БПЛА в ночь на субботу, 19 июля, в Ростовской области оказались повреждены девять жилых домов. Об этом жителей региона проинформировал глава Дона Юрий Слюсарь.

— В Каменске-Шахтинском повереждения получили девять частных домов, пять автомобилей и хозпостройки, — уточнил врио губернатора Ростовской области.

Юрий Слюсарь добавил, что по адресам пострадавших домов в муниципалитете введен режим ЧС.

— Продолжается подомовой обход, чтобы уточнить степень повреждений. Работает специальная комиссия. При необходимости муниципалитет готов предоставить людям временное жилье, — уведомил Юрий Борисович.

Напомним, в ходе ночной атаки БПЛА на Ростовскую область пять поселений с двумя тысячами жителей остались без света — энергетики уже вернули электричество в дома. Из-за повреждения контактной сети было приостановлено движение поездов на перегоне Лихая — Замчалово. По информации РЖД, более 50 составов отстали от расписания. Также при падении обломков беспилотника была ранена дежурная станции Лихая — по словам врио губернатора, женщину в состоянии средней степени тяжести перевели в ростовскую больницу.

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