В Ростовской области за сутки потушили 24 пожара и спасли человека

За минувшие сутки, в пятницу, 18 июля, в Ростовской области пожарные ликвидировали 24 пожара. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по донскому региону.
— За сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 11 техногенных пожаров, 13 загораний сухой растительности, девять дорожно-транспортных происшествий, спасен человек, — перечислили в пресс-службе. — На вызовы выезжали 292 специалиста, были задействованы 73 единицы техники.
Также в экстренном ведомстве напомнили, что по югу и востоку Ростовской области во второй половине дня субботы, 19 июля, ожидается сильная жара до +40 градусов.
— В южных, местами в северо-западных, северо-восточных, центральных, юго-восточных районах и Приазовье, в том числе в Ростове, сохраняется чрезвычайная пожароопасность пятого класса, — предупредили спасатели.
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