Борт «Победы», летевший в Калининград, вернулся в Москву

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Самолет «Победы» из Москвы в Калининград вернулся в аэропорт «Шереметьево» после информации о технеисправности одной из систем, пассажиры уже вылетели в Калининград резервным бортом, сообщили журналистам в лоукостере.
«Во время выполнения рейса DP6831 по маршруту Москва (“Шереметьево”) -Калининград поступила информация о технической неисправности одной из систем. Командир принял решение о возврате в аэропорт вылета… Клиенты вылетели в Калининград на резервном воздушном судне», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что самолет совершил посадку в аэропорту вылета в штатном режиме.