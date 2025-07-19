Борт «Победы», летевший в Калининград, вернулся в Москву

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Самолет «Победы» из Москвы в Калининград вернулся в аэропорт «Шереметьево» после информации о технеисправности одной из систем, пассажиры уже вылетели в Калининград резервным бортом, сообщили журналистам в лоукостере.