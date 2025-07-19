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Борт «Победы», летевший в Калининград, вернулся в Москву

Борт «Победы», летевший в Калининград, вернулся в Москву из-за неисправности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Самолет «Победы» из Москвы в Калининград вернулся в аэропорт «Шереметьево» после информации о технеисправности одной из систем, пассажиры уже вылетели в Калининград резервным бортом, сообщили журналистам в лоукостере.

«Во время выполнения рейса DP6831 по маршруту Москва (“Шереметьево”) -Калининград поступила информация о технической неисправности одной из систем. Командир принял решение о возврате в аэропорт вылета… Клиенты вылетели в Калининград на резервном воздушном судне», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что самолет совершил посадку в аэропорту вылета в штатном режиме.