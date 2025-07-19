Летевший в Калининград самолет вернулся в Москву из-за неисправности

Там отметили, что самолет совершил посадку в аэропорту Шереметьево в штатном режиме. По данным табло аэропорта, рейс выполняется на Boeing 737.
Пассажиры рейса вылетели в Калининград на резервном воздушном судне.
В мае в аэропорт вылета вернулся самолет Boeing 738 авиакомпании «Сибирь», направлявшийся из Иркутска в Новосибирск. Возврат самолета Boeing 738 произошел по технической причине.
Позже транспортная прокуратура сообщила, что проверит обстоятельства инцидента. На борту находились свыше 160 пассажиров, воздушное судно отстранили от полетов.