Житель Назарово предстанет перед судом за использование фальшивых прав

В ходе проверки выяснилось, что документ с аналогичным номером выдан на другого человека, а сам задержанный никогда не проходил обучение в автошколе и не получал водительское удостоверение. Дальнейшее расследование установило, что фальшивый документ мужчина приобрел в интернете за 31 тысячу рублей.