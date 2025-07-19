Житель Назарово предстанет перед судом за использование фальшивых прав

В Назаровском районе Красноярского края завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины, подозреваемого в использовании поддельного водительского удостоверения. Дело передано в суд.
Инцидент произошел в апреле, когда водитель автомобиля Nissan, паркуясь на территории одного из предприятий, повредил чужую машину. При оформлении ДТП мужчина предъявил сотруднику ГИБДД водительское удостоверение, которое сразу же вызвало подозрения в подлинности.
В ходе проверки выяснилось, что документ с аналогичным номером выдан на другого человека, а сам задержанный никогда не проходил обучение в автошколе и не получал водительское удостоверение. Дальнейшее расследование установило, что фальшивый документ мужчина приобрел в интернете за 31 тысячу рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Теперь окончательную меру наказания определит суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до одного года.
Как ранее писал «МК в Красноярске», красноярец получил условный срок за езду с фальшивыми правами. Ранее мужчину лишили водительских прав за пьяную езду, поэтому он решил приобрести подделку.