В Самарской области возбудили уголовное дело по факту смерти 3 человек в пожаре

Об этом сообщили в региональном управлении СКР. Новокуйбышевские следователи возбудили уголовное дело после гибели трех человек в результате ночного пожара в Волжском районе.
Ранее мы сообщали, что 5:30 утра 19 июля пожарным-спасателям Самарской области удалось потушить пожар в частном доме на улице Вишневая в поселке Подлесный Волжского района. Огонь, с которым огнеборцы сражались несколько часов, охватил 250 квадратных метров здания.
В ночном пожаре погибли три человека. В Следственном Комитете по Самарской области уточнили информацию о погибших.
«В ночь с 18-е на 19-е июля 2025-го года в жилом частном доме, расположенном в Волжском районе, произошел пожар, в результате которого погибли две женщины и один мужчина», — сообщили в региональном управлении СКР.
В Следкоме также сообщили, что по факту гибели трех человек следователи Новокуйбышевска возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности 2 и более лицам.
В ведомстве также добавили, что в данный момент правоохранители проводят необходимые следственные действия. Чтобы установить причину и обстоятельства смертельного ЧП.
Сегодня мы также сообщали о смертельном ДТП в Тольятти. Там, в поселке Федоровка, пятилетний мальчик попала под колеса иномарки и погиб на месте дорожного происшествия.
—-
Следите за новостями региона и областной столицы в телеграм-канале «МК в Самаре». Информация появляется там в оперативном режиме. Также вы можете читать наши новости и статьи в Дзене.