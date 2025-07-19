В Мангистау на заводе КазАзот пострадали рабочие

С первых часов после происшествия компания приняла все возможные оперативные меры. По инициативе АО «КазАзот» для оказания помощи пострадавшим были приглашены главный реаниматолог Республики Казахстан и ведущий специалист по ожоговым травмам. Все медицинские расходы будут полностью покрыты за счет предприятия, — говорится в сообщении.