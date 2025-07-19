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В Мангистау на заводе КазАзот пострадали рабочие

О пострадавших рабочих официально сообщила компания «КазАзот», передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Lada.kz

18 июля 2025 года на территории АО «КазАзот» произошел чрезвычайный инцидент, в результате которого пострадали сотрудники компании. Это чрезвычайно тяжелая ситуация для нас. АО «КазАзот» выражает искренние соболезнования и поддержку пострадавшим сотрудникам и их близким.

С первых часов после происшествия компания приняла все возможные оперативные меры. По инициативе АО «КазАзот» для оказания помощи пострадавшим были приглашены главный реаниматолог Республики Казахстан и ведущий специалист по ожоговым травмам. Все медицинские расходы будут полностью покрыты за счет предприятия, — говорится в сообщении.

Компания также сообщила, что поддерживает постоянную связь с семьями пострадавших сотрудников и врачами, и сделает все возможное для скорейшего выздоровления пострадавших и их возвращения к работе.

Кроме того, компания проинформировала компетентные органы о случившемся. В настоящее время по факту происшествия ведется расследование.