В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 19 июл — РИА Новости. Большая часть детей в ДТП с УАЗом в Гунибском районе Дагестана отделалась ушибами и ссадинами, двое подростков получили более серьезные травмы, сообщает пресс-служба МВД региона.
В субботу возле села Салта Гунибского района перевернулся «УАЗ-3303» («буханка»). В прокуратуре Дагестана ранее сообщили, что в результате пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры машины.
«Недалеко от селения Салта опрокинулся грузовик с детьми. Сорокалетний водитель автомобиля “УАЗ” при спуске не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. По имеющейся на данный момент информации, детей в машине было 20, в возрасте от семи до 15 лет… Большая часть детей отделалась ушибами и ссадинами. Но двое подростков получили более серьезные травмы», — говорится в сообщении.
В МВД рассказали, что очевидцы и сельчане сразу же, оказывая помощь, стали на личном транспорте развозить детей по ближайшим медучреждениям.
Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что факту ДТП организована процессуальная проверка.