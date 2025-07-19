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В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане

МВД Дагестана: двое подростков получили серьезные травмы в ДТП с УАЗом.

Источник: © РИА Новости

МАХАЧКАЛА, 19 июл — РИА Новости. Большая часть детей в ДТП с УАЗом в Гунибском районе Дагестана отделалась ушибами и ссадинами, двое подростков получили более серьезные травмы, сообщает пресс-служба МВД региона.

В субботу возле села Салта Гунибского района перевернулся «УАЗ-3303» («буханка»). В прокуратуре Дагестана ранее сообщили, что в результате пострадали водитель и несовершеннолетние пассажиры машины.

«Недалеко от селения Салта опрокинулся грузовик с детьми. Сорокалетний водитель автомобиля “УАЗ” при спуске не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. По имеющейся на данный момент информации, детей в машине было 20, в возрасте от семи до 15 лет… Большая часть детей отделалась ушибами и ссадинами. Но двое подростков получили более серьезные травмы», — говорится в сообщении.

В МВД рассказали, что очевидцы и сельчане сразу же, оказывая помощь, стали на личном транспорте развозить детей по ближайшим медучреждениям.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что факту ДТП организована процессуальная проверка.