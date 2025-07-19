В МВД рассказали о травмах детей, попавших в ДТП в Дагестане

«Недалеко от селения Салта опрокинулся грузовик с детьми. Сорокалетний водитель автомобиля “УАЗ” при спуске не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. По имеющейся на данный момент информации, детей в машине было 20, в возрасте от семи до 15 лет… Большая часть детей отделалась ушибами и ссадинами. Но двое подростков получили более серьезные травмы», — говорится в сообщении.