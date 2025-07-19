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Москву попытался атаковать третий за полчаса БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале о ликвидации силами противовоздушной обороны (ПВО) еще одного БПЛА во время атаки на столицу.

Источник: РИА "Новости"

По словам градоначальника, специалисты экстренных служб прибыли туда, где упали обломки дронов.

Согласно постам мэра города, с начала дня столицу пытались атаковать 16 БПЛА. Большая их часть направлялась к городу прошлой ночью: первые три вражеских дрона были сбиты около 0:20, а последний — в 1:46. В 18:05 и 18:11 были зафиксированы попытки новых налетов на Москву.

До этого в небе над Калужской областью ликвидировали два дрона. Средства ПВО сбили по одному беспилотнику на территории Сухиничского и Бабынинского районов. Туда тоже прибыли сотрудники оперативных служб. Предварительно в результате налетов никто не пострадал, разрушений не было зафиксировано.

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