В Ростовской области полиция ищет пропавшую 16-летнюю девушку

В Ростовской области уже вторые сутки ищут пропавшую 16-летнюю девушку. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по донскому региону, в последний раз родные видели ее в пятницу вечером.
— Установлено, что в 17:45 18 июля Евгения Варивода ушла из дома и до настоящего момента не вернулась, — прокомментировали в донском главке.
В полиции называют особые приметы исчезнувшей девушки.
— На вид ей 15 — 16 лет, рост — 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русого цвета средней длины, глаза серо-голубые, — перечислено в сводке. — Была одета в черные штаны, кофту с длинным рукавом леопадовой расцветки, на ногах — черные кроссовки.
В случае, если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, правоохранители просят позвонить в местный отдел полиции по номерам 8 (8634) 632−321, 8 (8634) 632−073 или 02.
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