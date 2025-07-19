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В Ростовской области полиция ищет пропавшую 16-летнюю девушку

Исчезнувшую 16-летнюю жительницу Таганрога вторые сутки ищут родные и полиция.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области уже вторые сутки ищут пропавшую 16-летнюю девушку. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по донскому региону, в последний раз родные видели ее в пятницу вечером.

— Установлено, что в 17:45 18 июля Евгения Варивода ушла из дома и до настоящего момента не вернулась, — прокомментировали в донском главке.

В полиции называют особые приметы исчезнувшей девушки.

— На вид ей 15 — 16 лет, рост — 165 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темно-русого цвета средней длины, глаза серо-голубые, — перечислено в сводке. — Была одета в черные штаны, кофту с длинным рукавом леопадовой расцветки, на ногах — черные кроссовки.

В случае, если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшей, правоохранители просят позвонить в местный отдел полиции по номерам 8 (8634) 632−321, 8 (8634) 632−073 или 02.

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