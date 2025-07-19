19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка на пешеходном переходе сбила восьмилетнюю велосипедистку в Бобруйске. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
На перекрестке улиц Пролетарской и Социалистической 21-летний водитель Volkswagen совершил наезд на 8-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок с травмами доставлен в больницу.
В ГАИ напомнили, что водителям, которые подъезжают к пешеходному переходу, нужно до минимума снизить скорость движения, а при наличии пешеходов — уступить им дорогу. Кроме этого, важно помнить, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено, а для пересечения дороги им необходимо спешиться. -0-