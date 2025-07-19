Легковушка на пешеходном переходе сбила восьмилетнюю велосипедистку в Бобруйске

В ГАИ напомнили, что водителям, которые подъезжают к пешеходному переходу, нужно до минимума снизить скорость движения, а при наличии пешеходов — уступить им дорогу. Кроме этого, важно помнить, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено, а для пересечения дороги им необходимо спешиться. -0-