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Легковушка на пешеходном переходе сбила восьмилетнюю велосипедистку в Бобруйске

На перекрестке улиц Пролетарской и Социалистической 21-летний водитель Volkswagen совершил наезд на 8-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легковушка на пешеходном переходе сбила восьмилетнюю велосипедистку в Бобруйске. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

На перекрестке улиц Пролетарской и Социалистической 21-летний водитель Volkswagen совершил наезд на 8-летнюю девочку, пересекавшую проезжую часть на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок с травмами доставлен в больницу.

В ГАИ напомнили, что водителям, которые подъезжают к пешеходному переходу, нужно до минимума снизить скорость движения, а при наличии пешеходов — уступить им дорогу. Кроме этого, важно помнить, что велосипедистам до 14 лет выезжать на проезжую часть категорически запрещено, а для пересечения дороги им необходимо спешиться. -0-