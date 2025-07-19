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В Емельяновском районе на 300 квадратных метрах горел таунхаус

Вечером19 июля в деревне Дрокино Емельяновского района произошел пожар.

Вечером19 июля в деревне Дрокино Емельяновского района произошел пожар. В микрорайоне Школьный загорелась крыша таунхауса, объединяющего несколько домов под одной кровлей.

По предварительным данным, площадь пожара составила 300 квадратных метров. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. На месте работают 16 единиц техники и 47 сотрудников МЧС.

В 23:01 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. Причины возгорания будут установлены дознавателями МЧС России после полной ликвидации пожара.

Как ранее писал «МК в Красноярске», в Дзержинском районе из-за неосторожности с огнем загорелась хозпостройка.