Глава СК взял на контроль дело о жестоком обращении в уфимском доме престарелых

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании инцидента в одном из уфимских пансионатов для пожилых людей. Напомним, экс-сотрудница учреждения рассказала об издевательствах над пенсионерами: избиениях, унижениях и антисанитарии.
Так, на видеозаписях, обнаруженных полицейскими, было зафиксировано, как персонал применяет силу к подопечным: одну из женщин замотали в одеяло и скинули на пол. Позже пенсионерка умерла.
Добавим, что ход расследования также стоит на контроле прокуратуры.
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