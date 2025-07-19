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Глава СК взял на контроль дело о жестоком обращении в уфимском доме престарелых

Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об издевательствах в уфимском пансионате для престарелых.

Источник: Комсомольская правда

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о расследовании инцидента в одном из уфимских пансионатов для пожилых людей. Напомним, экс-сотрудница учреждения рассказала об издевательствах над пенсионерами: избиениях, унижениях и антисанитарии.

Так, на видеозаписях, обнаруженных полицейскими, было зафиксировано, как персонал применяет силу к подопечным: одну из женщин замотали в одеяло и скинули на пол. Позже пенсионерка умерла.

Добавим, что ход расследования также стоит на контроле прокуратуры.

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