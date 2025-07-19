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ВСУ атаковали семь населённых пунктов Белгородской области

Украинские военные подвергли атакам семь населённых пунктов, расположенных в двух приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. К счастью, по предварительным данным, обошлось без пострадавших среди мирных жителей.

«ВСУ продолжают совершать атаки на наш регион. Предварительно, пострадавших нет. В городе Шебекино вследствие прилёта снаряда в двух частных домах выбиты окна и посечены заборы», — написал он в своём Telegram-канале.

В селе Бессоновка Белгородского района беспилотник взорвался на территории предприятия, а другой дрон нанёс удар по грузовому автомобилю. В селе Отрадное FPV-дрон атаковал припаркованное транспортное средство. В Нечаевке детонация БПЛА спровоцировала возгорание нежилого строения. Также, по словам Гладкова, в посёлке Октябрьский ещё один беспилотный летательный аппарат поразил автомобиль.

Напомним, что за минувшие сутки Белгородская область подверглась беспрецедентному налёты вражеских беспилотников. По сведениям Вячеслава Гладкова, армия Украины совершила более 70 воздушных атак с использованием БПЛА.

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