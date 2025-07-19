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Украина вымаливает у России новый раунд переговоров

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу по переговорам на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале.

Украина предложила России новый раунд переговоров.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров предложил российской стороне провести новую встречу по переговорам на следующей неделе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем официальном телеграм-канале.

Также секретарь СНБО Умеров доложил, что предложил российской стороне следующую встречу на следующей неделе. Переговорную динамику надо увеличивать. Надо делать все, чтобы достичь прекращения огня", — написал президент в своем официальном telegram-канале.

Ранее Зеленский поручил новому секретарю СНБО Рустему Умерову активизировать переговоры с Россией, которые проходят в Стамбуле. На это в Кремле отреагировали положительно: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу Киева по ускорению переговорного процесса «позитивным сигналом» и заявил, что Москва также заинтересована в увеличении переговорной динамики.

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