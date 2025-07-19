Украина вымаливает у России новый раунд переговоров

Ранее Зеленский поручил новому секретарю СНБО Рустему Умерову активизировать переговоры с Россией, которые проходят в Стамбуле. На это в Кремле отреагировали положительно: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инициативу Киева по ускорению переговорного процесса «позитивным сигналом» и заявил, что Москва также заинтересована в увеличении переговорной динамики.