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Снял скальп и сломал ноги: появились детали нападения медведя на Камчатке

18 июля в Елизовском районе Камчатки медведь напал на 43-летнюю туристку Наталию Кольченко из Саратова. Женщина госпитализирована с множественными травмами. Корреспондент РЕН ТВ раскрыл подробности произошедшего.

18 июля в Елизовском районе Камчатки медведь напал на 43-летнюю туристку Наталию Кольченко из Саратова. Женщина госпитализирована с множественными травмами. Корреспондент РЕН ТВ раскрыл подробности произошедшего.

Сотрудники правоохранительных органов активно пытаются разобраться во всех обстоятельствах случившегося. Пока что главная улика — разорванная палатка со следами крови. Именно в ней мирно спала туристка, когда на нее решил напасть хищник.

— Я побежал, побежали все, пришли, палатка Наташи разорвана. В двух метрах буквально увидели медведя с Наташей, — уточнил организатор похода Олег Черных.

По его словам, в день нападения туристка вела себя отстраненно — она отбилась от группы. Вместо того, чтобы нагнать остальных, Кольченко вернулась в палаточный лагерь и легла спать.

— Я взорвал фальшфейер. Он испугался, я кинул в него фальшфейер. Ребята тут же побежали, тоже повзрывали, мы его отпугнули, — уточнил Черных.

Медведь снял с женщины скальп и сломал ноги. Остальные оперативно соорудили импровизированные носилки, чтобы доставить пострадавшую к фельдшерскому пункту. Оттуда ее госпитализировали врачи, уточнили на телеканале.

19 июля туристка из Саратова, на которую ночью напал медведь в районе Мутновской сопки на Камчатке, пришла в сознание.