В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с грузовиком

В Дагестане возбуждено уголовное дело после ДТП с УАЗом, в котором пострадали более 20 человек, включая 18 детей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.
Авария произошла в субботу на автодороге в районе села Салта Гунибского района. По данным следствия, водитель автомобиля УАЗ-3303 не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась.
В кузове находились 21 человек, в том числе 18 детей. Все они получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Состояние троих, включая одного ребенка, оценивается как тяжелое.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Расследование продолжается.