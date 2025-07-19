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В Дагестане возбудили уголовное дело после ДТП с грузовиком

В результате ДТП пострадали более 20 человек, включая 18 детей.

Источник: Аргументы и факты

В Дагестане возбуждено уголовное дело после ДТП с УАЗом, в котором пострадали более 20 человек, включая 18 детей. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

Авария произошла в субботу на автодороге в районе села Салта Гунибского района. По данным следствия, водитель автомобиля УАЗ-3303 не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась.

В кузове находились 21 человек, в том числе 18 детей. Все они получили травмы и были доставлены в медицинские учреждения. Состояние троих, включая одного ребенка, оценивается как тяжелое.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Расследование продолжается.