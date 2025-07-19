Азербайджан готовится судиться с Россией

Алиев заявил, что Азербайджан не получил никакого ответа от российских официальных лиц относительно авиакатастрофы в Актау.
Азербайджан намерен подать международный иск против России из-за крушения самолета AZAL в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев. По его словам, за семь месяцев после трагедии Баку не получил разъяснений от российской стороны.
«Сейчас мы готовим, и мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу. Мы понимаем, что это может занять время», — заявил Алиев. Его слова приводит агентство Report. Он отметил, что с момента авиакатастрофы Азербайджан не получил ни одного ответа от российской стороны. По его словам, генпрокурор республики регулярно направляет запросы в Следственный комитет РФ, но в ответ получает лишь фразу: «следствие продолжается».
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Президент Азербайджана сообщил, что Баку требует признания вины, наказания виновных, выплаты компенсаций семьям погибших и возмещения убытков авиакомпании AZAL. По версии Азербайджана, самолет был сбит российской ПВО во время атаки украинских беспилотников на Грозный. После инцидента президент РФ Владимир Путин принес извинения за случившееся и выразил соболезнования. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения рейса Баку — Грозный возле казахстанского Актау.
Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года рядом с Актау. На борту находились 67 человек, 38 погибли, 29 выжили. Расшифровка переговоров экипажа с диспетчером показала, что решение не садиться в Грозном, а вернуться в Баку и лететь в Актау, было принято пилотами самостоятельно, несмотря на альтернативные предложения диспетчеров. Причиной аварии, по предварительным данным, стало внешнее воздействие.