Азербайджан готовится судиться с Россией

«Сейчас мы готовим, и мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу. Мы понимаем, что это может занять время», — заявил Алиев. Его слова приводит агентство Report. Он отметил, что с момента авиакатастрофы Азербайджан не получил ни одного ответа от российской стороны. По его словам, генпрокурор республики регулярно направляет запросы в Следственный комитет РФ, но в ответ получает лишь фразу: «следствие продолжается».