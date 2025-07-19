Ричмонд
+29°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Азербайджан готовится судиться с Россией

Азербайджан намерен подать международный иск против России из-за крушения самолета AZAL в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев. По его словам, за семь месяцев после трагедии Баку не получил разъяснений от российской стороны.

Алиев заявил, что Азербайджан не получил никакого ответа от российских официальных лиц относительно авиакатастрофы в Актау.

Азербайджан намерен подать международный иск против России из-за крушения самолета AZAL в декабре прошлого года. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев. По его словам, за семь месяцев после трагедии Баку не получил разъяснений от российской стороны.

«Сейчас мы готовим, и мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу. Мы понимаем, что это может занять время», — заявил Алиев. Его слова приводит агентство Report. Он отметил, что с момента авиакатастрофы Азербайджан не получил ни одного ответа от российской стороны. По его словам, генпрокурор республики регулярно направляет запросы в Следственный комитет РФ, но в ответ получает лишь фразу: «следствие продолжается».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПоследние слова экипажа и фатальное решение: новые подробности о ЧП с самолетом AZAL.

Президент Азербайджана сообщил, что Баку требует признания вины, наказания виновных, выплаты компенсаций семьям погибших и возмещения убытков авиакомпании AZAL. По версии Азербайджана, самолет был сбит российской ПВО во время атаки украинских беспилотников на Грозный. После инцидента президент РФ Владимир Путин принес извинения за случившееся и выразил соболезнования. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения рейса Баку — Грозный возле казахстанского Актау.

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря 2024 года рядом с Актау. На борту находились 67 человек, 38 погибли, 29 выжили. Расшифровка переговоров экипажа с диспетчером показала, что решение не садиться в Грозном, а вернуться в Баку и лететь в Актау, было принято пилотами самостоятельно, несмотря на альтернативные предложения диспетчеров. Причиной аварии, по предварительным данным, стало внешнее воздействие.