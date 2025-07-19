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Президент Азербайджана начал хвастаться превосходством над Францией

В Азербайджане экономические показатели лучше, чем во Франции. Такое мнение высказал президент страны Ильхам Алиев, добавив, что уровень бедности в государстве ниже чем во Франции.

Алиев похвастался внешним долгом.

В Азербайджане экономические показатели лучше, чем во Франции. Такое мнение высказал президент страны Ильхам Алиев, добавив, что уровень бедности в государстве ниже чем во Франции.

«Наш внешний долг составляет 6,9% ВВП. А у тех, кто критикует нас, он составляет 100% ВВП и больше. Мы сократили уровень бедности до 5%. Во Франции эта цифра намного больше. Это реальное состояние дел», — заявил Алиев на III Шушинском Глобальном медиафоруме, передает РИА Новости.

Ранее на Евразийском экономическом форуме президент России Владимир Путин отмечал, что уровень безработицы в странах ЕАЭС, включая Россию, находится на одном из самых низких уровней в мире — 2,8%, а в России — 2,3%. Он подчеркнул, что интеграционные структуры союза продолжают развиваться, а экономические показатели участников стабильно улучшаются на протяжении последних лет.