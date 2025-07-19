Президент Азербайджана начал хвастаться превосходством над Францией

«Наш внешний долг составляет 6,9% ВВП. А у тех, кто критикует нас, он составляет 100% ВВП и больше. Мы сократили уровень бедности до 5%. Во Франции эта цифра намного больше. Это реальное состояние дел», — заявил Алиев на III Шушинском Глобальном медиафоруме, передает РИА Новости.