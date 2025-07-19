Временные ограничения на работу вновь ввели в аэропорту Внуково

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в столичном аэропорту Внуково. Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в Росавиации.
— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточнили в Telegram-канале ведомства.
Ранее ограничения уже вводили в 18:14 по московскому времени.
По данным Минобороны РФ, в период с 15:00 до 19:00 по московскому времени ликвидировали 27 вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Атаке подверглись Тульская, Брянская, Калужская и Московская области.
18 июля глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что средства ПВО ночью уничтожили 11 украинских БПЛА над территорией городских округов Домодедово, Красногорск, Солнечногорск, Сергиев Посад и Можайск.