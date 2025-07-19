Россиян, предварительно, на перевернувшемся во Вьетнаме судне не было

«По информации, полученной на данный момент от крупнейших российских туроператоров и их партнёров во Вьетнаме, российских туристов на потерпевшем крушение судне Wonder Sea не было», — говорится в сообщении.
В одной из туркомании отметили, что происшествие произошло на севере страны, где находились туристы из Вьетнама. Кроме того, данную информацию подтверждают и зарубежные СМИ, которые указывают, что на борту были жители Ханоя.
Напомним, что трагедия произошла в заливе Халонг в провинции Куангнинь. Круизный лайнер Wonder Sea из-за мощного шторма перевернулся. На момент крушения на борту находились 53 человек, из которых 48 туристов и 5 членов экипажа. Среди пассажиров были и дети, самому младшему исполнилось три года. В результате 34 человек погибли, 11 удалось спасти. Поисковые работы продолжаются, но сильный дождь и плохая видимость затрудняют действия спасателей.