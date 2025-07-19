В Дагестане перевернулся грузовик с детьми, число пострадавших пока неизвестно

Вечером 19 июля в дагестанском поселке Салта перевернулся грузовик, который перевозил 20 детей. 40-летний водитель УАЗа не смог справиться с управлением и в результате авто вылетело с дороги и перевернулось. Об этом пишет «КП-Ставрополь», ссылаясь на данные местного МВД.
По предварительной информации, в транспорте находилось 20 детей возрастом от 7 до 15 лет. Однако точное число пассажиров и пострадавших еще неизвестно.
Очевидцами аварии стали местные жители. Не дожидаясь приезда скорой и полиции, люди на своих машинах самостоятельно довезли пострадавших до больницы.
«Большая часть детей отделалась ушибами и ссадинами. Но двое подростков получили более серьезные травмы», — заявили в ведомстве.
Предполагается, сельчане возвращались с пикника, когда произошло ДТП. Родители ехали на других машинах следом за УАЗом, причины аварии сейчас выясняют правоохранительные и следственные органы.
Для координации работы полицейских и экстренных служб на место выехали сотрудники Гунибской межрайонной прокуратуры.
По информации Минздрава Дагестана, в аварии пострадал 21 человек, включая 18 детей. Трое из них, среди которых один ребенок, получили тяжелые травмы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, некоторых доставляют в больницу вертолетом.
Ранее KP.RU сообщал, что в Новосибирске перевернулся автомобиль с четырьмя молодыми пассажирами. Отмечается, что перед машины сильно поврежден. Пострадавших срочно госпитализировали.