Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Дагестане перевернулся грузовик с детьми, число пострадавших пока неизвестно

По предварительным данным, в перевернутом транспорте находилось 20 детей.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 19 июля в дагестанском поселке Салта перевернулся грузовик, который перевозил 20 детей. 40-летний водитель УАЗа не смог справиться с управлением и в результате авто вылетело с дороги и перевернулось. Об этом пишет «КП-Ставрополь», ссылаясь на данные местного МВД.

По предварительной информации, в транспорте находилось 20 детей возрастом от 7 до 15 лет. Однако точное число пассажиров и пострадавших еще неизвестно.

Очевидцами аварии стали местные жители. Не дожидаясь приезда скорой и полиции, люди на своих машинах самостоятельно довезли пострадавших до больницы.

«Большая часть детей отделалась ушибами и ссадинами. Но двое подростков получили более серьезные травмы», — заявили в ведомстве.

Предполагается, сельчане возвращались с пикника, когда произошло ДТП. Родители ехали на других машинах следом за УАЗом, причины аварии сейчас выясняют правоохранительные и следственные органы.

Для координации работы полицейских и экстренных служб на место выехали сотрудники Гунибской межрайонной прокуратуры.

По информации Минздрава Дагестана, в аварии пострадал 21 человек, включая 18 детей. Трое из них, среди которых один ребенок, получили тяжелые травмы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, некоторых доставляют в больницу вертолетом.

Ранее KP.RU сообщал, что в Новосибирске перевернулся автомобиль с четырьмя молодыми пассажирами. Отмечается, что перед машины сильно поврежден. Пострадавших срочно госпитализировали.