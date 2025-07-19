В Дагестане перевернулся грузовик с детьми, число пострадавших пока неизвестно

Вечером 19 июля в дагестанском поселке Салта перевернулся грузовик, который перевозил 20 детей. 40-летний водитель УАЗа не смог справиться с управлением и в результате авто вылетело с дороги и перевернулось. Об этом пишет «КП-Ставрополь», ссылаясь на данные местного МВД.