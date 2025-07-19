Более 70 пассажирских поездов следуют с задержками из-за событий под Ростовом

75 пассажирских поездов формирования АО «ФПК» в Ростовской области следуют с задержками. Об этом в субботу, 19 июля, сообщили в РЖД.
Ранее в регионе на перегоне Лихая — Замчалово произошло повреждение контактной сети железной дороги из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
— Задержанные поезда постепенно отправляются по своим маршрутам. ОАО «РЖД» принимает все необходимые меры для минимизации времени отклонения от графика пассажирских поездов, — уточнили в компании.
Там также добавили, что специалисты активно ведут восстановительные работы на перегоне Лихая — Замчалово.
— Пассажиры поездов, задерживающихся в пути следования, обеспечиваются водой, свыше четырех часов — питанием, — подытожили в пресс-службе.
За ночь 19 июля силы противовоздушной обороны сбили 71 украинский беспилотник над несколькими регионами России. Атаке подверглись Ростовская, Калужская, Курская, Брянская области и другие регионы страны.