Южноамериканские наемники замечены в составе ВСУ, они воюют в Сумской области.
В Кремле видят три возможных сценария развития отношений с Соединенными Штатами и решения конфликта на Украине. Все они зависят от дальнейших действий главы Белого дома Дональда Трампа, пишет немецкое издание Spiegel.
Кроме этого, этой ночью ВС РФ атаковали объекты украинского ВПК. Воздушная тревога прозвучала в Киеве и еще 10 областях страны. По сообщениям военкоров, в небе якобы были замечены ракетоносные Ту-95МС.
Возможно, в ответ на эти атаки ВСУ нанесли удар по центру Донецка. В результате пострадал многоквартирный дом, православный храм и мирный житель. Предположительно украинские военные атаковали город с помощью американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также отмечается, что на стороне ВСУ воюют бразильские и колумбийские наемники. Главное о спецоперации на Украине на 19 июля — в материале URA.RU.
Сценарии отношений с США и решения конфликта на Украине.
В Кремле сейчас анализируют три возможных варианта развития отношений с Соединенными Штатами и урегулирования украинского конфликта. Реализация каждого из них будет определяться действиями президента США Дональда Трампа.
В первом сценарии предполагается, что американский лидер согласится на условия, выдвинутые Россией по урегулированию ситуации на Украине. После чего Трамп сможет убедить Киев и европейские страны их принять. Согласно второму варианту, Вашингтон сократит свою вовлеченность в разрешение конфликта, переложив основную ответственность на Евросоюз и украинское руководство. Третий сценарий подразумевает возвращение США к курсу, который ранее проводил экс-президент Джо Байден. В настоящее время, пишет немецкая газета Spiegel, Москва придерживается стратегии, сочетающей элементы второго и третьего подходов.
Украинские военные обстреляли Донецк.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕСвисающие куски арматуры, разрушенные балконы: обстановка у обстрелянной многоэтажки в Донецке. Фоторепортаж.
ВСУ нанесли ракетный удар по центральной части города. Взрыв снаряда случился на улице Университетской. В результате пострадал жилой многоквартирный дом, торговые помещения в здании. Кроме того, были повреждены православный храм, расположенный напротив дома и контактные троллейбусные сети. Предположительно обстрел города велся из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Всего было выпущено две ракеты. Снаряд также попал и на территорию Республиканского травматологического центра. В здании были выбиты окна и задета трансформаторная подстанция. По предварительным данным от оперативников, пострадал как минимум один мирный житель.
ВС РФ атаковали объекты ВПК Украины.
Сегодня ночью поступили сообщения о взрывах на военных объектах в различных регионах Украины. В Киеве, а также еще в десяти областях страны была объявлена воздушная тревога. Как сообщили военкоры, в небе якобы видели ракетоносные самолеты Ту-95МС. По словам президента Украины Владимира Зеленского, прошедшей ночью над страной было замечено свыше 300 ударных дронов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВзрывы на военных аэродромах и складах ВСУ по всей Украине — что известно.
В Одессе на территории аэродрома Школьный, который используют украинские военные, а также в промышленной зоне города были зафиксированы взрывы. Свидетели сообщают о возникновении пожаров и последующей детонации. В Краматорске (ДНР) произошел взрыв на складе боеприпасов, принадлежащем ВСУ. В Павлограде (Днепропетровская область) на военных объектах были отмечены наиболее мощные с начала СВО взрывы. Кроме того, в городе Пятихатки повреждения получили промышленные объекты ВСУ и ТЦК. Взрывы на объектах ВПК в Шостке (Сумская область) длилась почти четыре часа. Были разрушены объекты инфраструктуры ВСУ.
За ВСУ в Сумах воюют иностранные наемники.
Бразильские и колумбийские наемники принимают участие в боевых действиях в зоне СВО на стороне украинских ВС. Они действуют на территории Сумской области. Об этом рассказал источник в российских силовых структурах, а также украинские военнопленные.
ВСУ понесли потери под Сумами из-за Зеленского.
Украинские военные понесли серьезные потери в ходе безуспешных попыток восстановить контроль над селом Кондратовка, расположенным в Сумской области. Это случилось из-за приказа Зеленского. ВСУ предприняли попытку имитировать выполнение поставленной задачи, водрузив государственный флаг на территории села. Однако данный флаг был оперативно уничтожен российскими военными вскоре после его установки. Кроме того, там они потеряли десятки штурмовых групп.
Помимо отражения атак на Кондратовку, российская армия продолжает штурм Юнаковки и Яблоновки. Об этом пишет telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
ВС РФ в июне освободили наибольшую территорию за год.
Российские военные в прошлом месяце освободили наибольшую территорию в зоне СВО с начала года. Сделать это удалось благодаря двум видам тактики, которую применяет ВС РФ. Сперва идут удары дронами, снарядами и планирующими бомбами, а затем в дело вступают отряды российской армии. Таким образом в июне Россия освободила более 214 квадратных миль территории по сравнению с 173 квадратными милями в мае.
Дроны ВСУ атакуют российскую территорию.
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Сегодня днем средства ПВО за 3,5 часа сбили 14 украинских беспилотников, которые атаковали территории Брянской, Московской, Тверской и Калужской областей. Позже, за исключением Тверского региона, те же территории вновь подверглись атаке БПЛА. Уже за 4 часа Минобороны сообщило, что было уничтожено 27 дронов ВСУ. Ударам подверглась еще и Тульская область.
Из-за атак дронов в аэропортах Внуково и Калуги были введены временные ограничения. До особых распоряжений введены ограничения на прием и выпуск самолетов. Ограничения введены для безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
На ЗАЭС заметили столб дыма.
Над Запорожской АЭС (ЗАЭС) в Энергодаре замечен большой столб дыма. Сперва предполагалось, что пожар случился на самой станции. Его связали с отключением электричества в регионе из-за удара украинского дрона. Однако позже выяснилось, что причина задымления кроется в лесном пожаре, который образовался неподалеку от ЗАЭС. Сама станция работает в штатном режиме. Угрозы ее работе нет.
Экипаж Ми-28НМ уничтожил позиции ВСУ.
Экипаж вертолета Ми-28НМ нанес ракетный удар по месту размещения украинских в зоне СВО. Объект был поражен легкой многоцелевой управляемой ракетой. В результате атаки цель была уничтожена, сообщил Пятый канал.