В Одессе на территории аэродрома Школьный, который используют украинские военные, а также в промышленной зоне города были зафиксированы взрывы. Свидетели сообщают о возникновении пожаров и последующей детонации. В Краматорске (ДНР) произошел взрыв на складе боеприпасов, принадлежащем ВСУ. В Павлограде (Днепропетровская область) на военных объектах были отмечены наиболее мощные с начала СВО взрывы. Кроме того, в городе Пятихатки повреждения получили промышленные объекты ВСУ и ТЦК. Взрывы на объектах ВПК в Шостке (Сумская область) длилась почти четыре часа. Были разрушены объекты инфраструктуры ВСУ.