Число погибших при крушении катера на популярном курорте выросло до 34

В спасательной операции, осложненной сильным ливнем и штормом, задействованы десятки судов, включая спасательные катера, патрульные катера, суда ВМС и гражданские суда. Катер Wonder Sea перевернулся в бухте Халонг, пассажирами были в основном вьетнамские семьи из Ханоя. Самому старшему из пассажиров было 53, самому младшему — три года.