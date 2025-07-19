Страшная авария произошла в Крыму, есть погибшие

Водители и пассажиры вылетели на дорогу: страшная авария в Крыму.
В Черноморском районе Крыма произошло тяжелое ДТП с участием нескольких автомобилей. Один из автомобилей от удара загорелся, пострадавшие вылетали из салонов на проезжую часть. Об этом сообщают СМИ.
«Авария случилась в районе поселка Черноморское. Столкнулись несколько машин, одну из них отбросило в сторону, после чего она загорелась. Люди вылетали из автомобилей, среди пострадавших есть маленький ребенок. Предварительно, не обошлось без погибших», — сообщает телеканал РЕН ТВ в telegram-канале.
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На место прибыли бригады скорой помощи. Местные жители до приезда медиков пытались оказать первую помощь пострадавшим. Сейчас уточняются обстоятельства происшествия и точное количество жертв.
Ранее, 9 июля, крупное ДТП с участием детей произошло в Зарайском округе Московской области, где в результате столкновения легкового автомобиля и микроавтобуса погиб ребенок, а еще несколько несовершеннолетних получили травмы. В обоих случаях обстоятельства аварий выясняют сотрудники правоохранительных органов.