Страшная авария произошла в Крыму, есть погибшие

«Авария случилась в районе поселка Черноморское. Столкнулись несколько машин, одну из них отбросило в сторону, после чего она загорелась. Люди вылетали из автомобилей, среди пострадавших есть маленький ребенок. Предварительно, не обошлось без погибших», — сообщает телеканал РЕН ТВ в telegram-канале.