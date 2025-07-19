АТОР: на потерпевшем крушение судне во Вьетнаме не было туристов из России

Напомним, катер Wonder Sea потерпел крушение в субботу около 13:45 (09:45 по московскому времени) в бухте Халонг, недалеко от пещеры Дау Го. На его борту находились 48 туристов, включая более 20 детей и подростков, а также пять членов экипажа. По данным VNExpress, большинство пассажиров катера — вьетнамские семьи из Ханоя.