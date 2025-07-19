АТОР: на потерпевшем крушение судне во Вьетнаме не было туристов из России

На борту затонувшего во Вьетнаме судна, по предварительной информации, не было граждан Российской Федерации. Об этом сообщили представители Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«По информации, полученной на данный момент от крупнейших российских туроператоров и их партнеров во Вьетнаме, российских туристов на потерпевшем крушение судне Wonder Sea не было», — уточняется в заявлении.
В АТОР также процитировали слова одного из туроператоров, который подчеркивал, что инцидент произошел на севере страны, и «на борту находились исключительно вьетнамские туристы».
Напомним, катер Wonder Sea потерпел крушение в субботу около 13:45 (09:45 по московскому времени) в бухте Халонг, недалеко от пещеры Дау Го. На его борту находились 48 туристов, включая более 20 детей и подростков, а также пять членов экипажа. По данным VNExpress, большинство пассажиров катера — вьетнамские семьи из Ханоя.
Уточняется, что при крушении круизного судна погибли не менее 27 человек.