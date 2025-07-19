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Мужа и жену будут судить за попытку принести ребенка в жертву

В Испании состоится суд над супружеской парой из Франции, обвиняемой в попытке принести своего пятилетнего ребенка в жертву в Марокко, сообщает Morocco World News.

В Испании состоится суд над супружеской парой из Франции, обвиняемой в попытке принести своего пятилетнего ребенка в жертву в Марокко, сообщает Morocco World News.

Французские преподаватели музыки были задержаны полицией в декабре 2023 года в испанском городе Альхесирас при подготовке к посадке на паром до марокканского Танжера. Им предъявлены обвинения в преступном сговоре.

По информации издания, мотивом для жертвоприношения стало убеждение родителей в одержимости ребенка.

Адвокаты обвиняемых настаивают на их невиновности, однако отмечается их странное поведение, которое, по мнению суда, «представляет явную угрозу их сыну и его моральному благополучию».

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