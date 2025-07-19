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Семилетний ребенок попал в реанимацию после укуса змеи в Гатчине

Змея укусила семилетнего ребенка в Гатчине Ленинградской области. Об этом в субботу, 19 июля, рассказал источник RT.

Змея укусила семилетнего ребенка в Гатчине Ленинградской области. Об этом в субботу, 19 июля, рассказал источник RT.

На данный момент мальчик находится в тяжелом состоянии. Он в реанимации, уточнили в издании.

В этот же день московские врачи спасли женщину, которую укусила гадюка. Инцидент произошел в Подмосковье. Женщина во время уборки двора не заметила змею и случайно наступила на нее.

27 июня уроженку Уфы Регину при смерти экстренно госпитализировали после экскурсии в Армении. По словам россиянки, в ущелье реки Азат ее укусила ядовитая змея под названием гюрза. По пути в больницу у девушки онемела рука и появился жар. В реанимации россиянке поставили капельницу, после которой состояние начало улучшаться.