Пушилин сообщил о числе погибших и раненых в результате обстрелов ДНР

По данным Пушилина, украинские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Донецка с применением РСЗО HIMARS. В результате атаки пострадал мужчина 1972 года рождения. Кроме того, в Никитовском районе Горловки в результате артиллерийского обстрела средней степени тяжести ранения получил мужчина, родившийся в 1991 году. «В поселке Красный Партизан Ясиноватского муниципального округа из-за применения противником реактивной артиллерии погибла женщина 1975 года рождения, крайне тяжелые ранения получил мужчина 1972 года рождения, ранения средней степени тяжести получила женщина 1976 года рождения», — говорится в сообщении главы республики в telegram-канале.