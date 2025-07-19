Зеленский решил, кто будет заниматься обороной Украины

В обновленный состав совета, помимо самого Зеленского, вошли премьер-министр Денис Шмыгаль, первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, а также министр энергетики Светлана Гринчук, министр юстиции Герман Галущенко, министр внутренних дел Игорь Клименко, министр финансов Сергей Марченко, министр здравоохранения Виктор Ляшко, министр экономики Алексей Соболев, глава Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), глава Службы внешней разведки Олег Иващенко, генеральный прокурор Руслан Кравченко, глава Национального банка Украины Андрей Пышный, глава Государственной службы финансового мониторинга Филипп Пронин, президент Национальной академии наук Анатолий Загородний и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. В документе отмечается, что изменения связаны с необходимостью актуализации состава совета в условиях продолжающихся вызовов для национальной безопасности страны.