На западе Крыма потушили ландшафтный пожар на 40 га

В Крыму потушили пожар из-за возгорания сухостоя. Видно © Telegram / МЧС России.
Как уточнил начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин, важно было не позволить пламени добраться до близлежащий населённых пунктов. Для разведки очагов горения использовались беспилотники, на месте работали 81 специалист и 23 единицы техники. Спасатели тщательно обрабатывали местность, дабы не допустить повторного возникновения огня. Пожар удалось ликвидировать.
Напомним, что инцидент произошёл в Сакском районе Крыма, вдоль автодороги Евпатория — Симферополь. На территории 40 гектаров вспыхнул мощный пожар из-за сухостоя. Быстрому распространению огня способствовали ветер и высокая температура. Из-за сильного задымления движение на участке трассы было ограничено.