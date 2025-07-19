На западе Крыма потушили ландшафтный пожар на 40 га

Как уточнил начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин, важно было не позволить пламени добраться до близлежащий населённых пунктов. Для разведки очагов горения использовались беспилотники, на месте работали 81 специалист и 23 единицы техники. Спасатели тщательно обрабатывали местность, дабы не допустить повторного возникновения огня. Пожар удалось ликвидировать.