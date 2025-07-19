В Белгородской области пострадали дома мирных жителей при атаке ВСУ

«В районе села Графовка FPV-дрон спровоцировал возгорание спецтехники — огонь ликвидирован. В селе Бессоновка дрон взорвался на стоянке предприятия, повредив три легковых автомобиля. Еще один беспилотник атаковал “ГАЗель”. В селе Отрадное FPV-дрон ударил по припаркованной машине, а в Нечаевке в результате детонации дрона загорелось нежилое здание — пожар потушен. В поселке Октябрьский беспилотник ударил по автомобилю, повреждены крыша и стекла, пострадали также остекление, фасад и ворота частного дома», — заключил губернатор.