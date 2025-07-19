В Белгородской области пострадали дома мирных жителей при атаке ВСУ

В результате очередной атаки Вооруженных сил Украины по территории Белгородской области пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи и объекты инфраструктуры. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, предварительно, обошлось без пострадавших.
В городе Шебекино в результате ударов выбиты окна и посечены заборы в двух частных домах, повреждена газовая труба — утечка устранена. Также под обстрел попало и село Новая Таволжанка Шебекинского округа, где разрушены два дома и перебита линия электропередачи.
Частично без электричества остались населенные пункты Новая Таволжанка, Архангельское, Муром и Нехотеевка. Аварийные службы смогут приступить к восстановлению только после согласования с Минобороны России.
«В районе села Графовка FPV-дрон спровоцировал возгорание спецтехники — огонь ликвидирован. В селе Бессоновка дрон взорвался на стоянке предприятия, повредив три легковых автомобиля. Еще один беспилотник атаковал “ГАЗель”. В селе Отрадное FPV-дрон ударил по припаркованной машине, а в Нечаевке в результате детонации дрона загорелось нежилое здание — пожар потушен. В поселке Октябрьский беспилотник ударил по автомобилю, повреждены крыша и стекла, пострадали также остекление, фасад и ворота частного дома», — заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что власти Белгородской области планируют усилить меры безопасности в регионе в связи с увеличившейся угрозой украинских беспилотных атак.