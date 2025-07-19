Источники сообщили подробности о переговорах России и Украины

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия ожидает от Украины предложений по срокам продолжения переговоров, а подготовка к новому раунду обсуждений продолжается на уровне профильных ведомств. Предыдущие встречи делегаций двух стран прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня 2025 года.