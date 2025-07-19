Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источники сообщили подробности о переговорах России и Украины

Россия и Украина пока не определили точные сроки следующего раунда переговоров. Об этом сообщили источники.

Точной даты новых переговоров между РФ и Украиной пока нет.

Россия и Украина пока не определили точные сроки следующего раунда переговоров. Об этом сообщили источники.

«Дат пока нет. Будет согласовано», — пояснил собеседник ТАСС, отвечая на вопрос о возможных сроках будущей встречи представителей двух стран.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия ожидает от Украины предложений по срокам продолжения переговоров, а подготовка к новому раунду обсуждений продолжается на уровне профильных ведомств. Предыдущие встречи делегаций двух стран прошли в Стамбуле 16 мая и 2 июня 2025 года.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше