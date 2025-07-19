Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США предложили Трампу отказаться от важнейшего ритуала

Американский журналист Ноэль Уильямс предложил президенту США Дональду Трампу отказаться от частых рукопожатий. Поводом стало заявление Белого дома о синяках на руках лидера страны именно из-за этой формы приветствия.

Дональду Трампу рекомендовали заменить рукопожатие другими видами приветствия.

Американский журналист Ноэль Уильямс предложил президенту США Дональду Трампу отказаться от частых рукопожатий. Поводом стало заявление Белого дома о синяках на руках лидера страны именно из-за этой формы приветствия.

«Руководителю протокола (Белого дома — прим. URA.RU) Монике Кроули необходимо уделять особое внимание этикету, возможно, отдавая предпочтение другим техникам приветствия», — цитирует журналиста издание The American Thinker. Уильямс предложил ограничить рукопожатия торжественными церемониями и встречами с важными лицами при заключении сделок.

В качестве примера он привел французского президента Эммануэля Макрона, подчеркнув, что доминантное рукопожатие может сыграть роль в политическом протоколе. По мнению Уильямса, такие жесты могут негативно сказаться на здоровье Трампа, однако, иногда они необходимы для демонстрации статуса на международной арене.

Совсем недавно у главы Белого дома выявили хроническую венозную недостаточность. Но он находится в хорошем состоянии, передает «Национальная служба новостей». Ранее французский политик Флориан Филиппо обратил внимание на рукопожатие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после которого Макрон «вертелся волчком», пишет RT.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше