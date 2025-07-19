В США предложили Трампу отказаться от важнейшего ритуала

В качестве примера он привел французского президента Эммануэля Макрона, подчеркнув, что доминантное рукопожатие может сыграть роль в политическом протоколе. По мнению Уильямса, такие жесты могут негативно сказаться на здоровье Трампа, однако, иногда они необходимы для демонстрации статуса на международной арене.