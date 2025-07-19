В США предложили Трампу отказаться от важнейшего ритуала

Дональду Трампу рекомендовали заменить рукопожатие другими видами приветствия.
Американский журналист Ноэль Уильямс предложил президенту США Дональду Трампу отказаться от частых рукопожатий. Поводом стало заявление Белого дома о синяках на руках лидера страны именно из-за этой формы приветствия.
«Руководителю протокола (Белого дома — прим. URA.RU) Монике Кроули необходимо уделять особое внимание этикету, возможно, отдавая предпочтение другим техникам приветствия», — цитирует журналиста издание The American Thinker. Уильямс предложил ограничить рукопожатия торжественными церемониями и встречами с важными лицами при заключении сделок.
В качестве примера он привел французского президента Эммануэля Макрона, подчеркнув, что доминантное рукопожатие может сыграть роль в политическом протоколе. По мнению Уильямса, такие жесты могут негативно сказаться на здоровье Трампа, однако, иногда они необходимы для демонстрации статуса на международной арене.
Совсем недавно у главы Белого дома выявили хроническую венозную недостаточность. Но он находится в хорошем состоянии, передает «Национальная служба новостей». Ранее французский политик Флориан Филиппо обратил внимание на рукопожатие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, после которого Макрон «вертелся волчком», пишет RT.