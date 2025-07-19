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Собянин: Система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который направлялся в сторону столицы. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который направлялся в сторону столицы. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — добавил глава города в своем Telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, в период с 15:00 до 19:00 по московскому времени ликвидировали 27 вражеских беспилотных летательных аппаратов над территорией страны. Атаке подверглись Тульская, Брянская, Калужская и Московская области.

Кроме того, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в столичном аэропорту Внуково.

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