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Минсельхоз США провел масштабные чистки сотрудников из России и Китая

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов отстранило от работы 70 иностранных сотрудников, прибывших из государств, вызывающих беспокойство у американских властей. В этот перечень входят Россия, Китай, Северная Корея и Иран, сообщает издание Fox News.

В сельском хозяйстве США начались увольнения иностранцев.

Министерство сельского хозяйства Соединенных Штатов отстранило от работы 70 иностранных сотрудников, прибывших из государств, вызывающих беспокойство у американских властей. В этот перечень входят Россия, Китай, Северная Корея и Иран, сообщает издание Fox News.

«Представитель Министерства сельского хозяйства США заявил, что контрактные работники прибыли из “стран, вызывающих беспокойство”. Поэтому они “больше не смогут работать в проектах Министерства сельского хозяйства США”, — сообщает Fox News.

Томас Хендерсон, выступающий от имени профсоюза части научных сотрудников, рассказал агентству Reuters, что работники были заняты в Службе сельскохозяйственных исследований (ARS), которая является исследовательским подразделением Министерства сельского хозяйства США. Большинство работников — проверенные китайские исследователи, имеющие докторскую степень. При этом некоторые прибыли на работу на этой неделе и обнаружили, что их разрешения больше не действуют.

Ранее в США уже проходили масштабные кадровые перестановки. В июне 2025 года Госдепартамент уволил более 1300 сотрудников в рамках реорганизации ведомства, что вызвало реакцию со стороны российских дипломатов. Тогда сокращения объяснили необходимостью сосредоточиться на ключевых приоритетах, а официальные лица России обратили внимание на противоречия в американской политике в отношении прав человека.