Минсельхоз США провел масштабные чистки сотрудников из России и Китая

Томас Хендерсон, выступающий от имени профсоюза части научных сотрудников, рассказал агентству Reuters, что работники были заняты в Службе сельскохозяйственных исследований (ARS), которая является исследовательским подразделением Министерства сельского хозяйства США. Большинство работников — проверенные китайские исследователи, имеющие докторскую степень. При этом некоторые прибыли на работу на этой неделе и обнаружили, что их разрешения больше не действуют.