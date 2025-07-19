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В Зеленограде и Истре взрывы в небе: ПВО сбивает украинские дроны

В Зеленограде и Истре было слышно не менее десяти взрывов в небе. Об этом сообщают очевидцы.

В Подмосковье слышны взрывы.

В Зеленограде и Истре было слышно не менее десяти взрывов в небе. Об этом сообщают очевидцы.

«Слышали не менее 10 звуков, похожих на взрывы. Предварительно, сейчас в городах работает система ПВО, которая сбивает беспилотники», — пишет «Осторожно, новости».

Ранее в Зеленограде уже фиксировались случаи работы систем ПВО по беспилотникам, атаковавшим Московский регион. Тогда местные жители также сообщали о серии взрывов, а мэр Москвы Сергей Собянин подтверждал уничтожение вражеских дронов силами Минобороны. На местах падения обломков работали экстренные службы.

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