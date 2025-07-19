Москва подверглась атаке беспилотников

За последние сутки это уже вторая попытка атаки беспилотников на Москву, пресеченная силами противовоздушной обороны. Ранее мэр города также сообщал о сбитом БПЛА, после чего специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков. По информации властей, в результате инцидентов никто не пострадал.