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Москва подверглась атаке беспилотников

В Москв силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ была пресечена попытка атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин.

Беспилотник сбили над Москвой.

В Москв силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ была пресечена попытка атаки вражеского беспилотника. Об этом сообщает мэр города Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своем telegram-канале.

За последние сутки это уже вторая попытка атаки беспилотников на Москву, пресеченная силами противовоздушной обороны. Ранее мэр города также сообщал о сбитом БПЛА, после чего специалисты экстренных служб работали на месте падения обломков. По информации властей, в результате инцидентов никто не пострадал.

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