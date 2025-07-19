Под Ростовом из-за ЧП задерживаются 75 пассажирских поездов ФПК

В связи с чрезвычайным происшествием из-за украинских дронов на перегоне Лихая — Замчалово под Ростовом семьдесят пять пассажирских поездов ФПК следуют с опозданием. Об этом написала в Telegram-канале региональная Федеральная пассажирская компания.
Как известно, 19 июля в РЖД заявили о приостановке поездов в Ростовской области из-за падения обломков беспилотников на перегоне Лихая-Замчалово. Сейчас экстренные службы ведут восстановительные работы.
«В настоящее время в связи с происшествием на перегоне Лихая — Замчалово Ростовской области на сети РЖД с задержками следуют 75 пассажирских поездов формирования АО “ФПК”, — указывается в посте компании.
Сообщается, что специалисты железной дороги прилагают максимум усилий, чтобы минимизировать задержки поездов. Кроме того, проводники и персонал оказывают пассажирам всестороннюю поддержку и помощь.
Напомним, что в ночь на 19 июля в Ростовской области из-за ударов дронов ВСУ загорелись пять жилых домов. В результате инцидента пострадал один мирный житель.