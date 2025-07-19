Под Ростовом из-за ЧП задерживаются 75 пассажирских поездов ФПК

В связи с чрезвычайным происшествием из-за украинских дронов на перегоне Лихая — Замчалово под Ростовом семьдесят пять пассажирских поездов ФПК следуют с опозданием. Об этом написала в Telegram-канале региональная Федеральная пассажирская компания.