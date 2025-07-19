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Москву и Подмосковье атакуют БПЛА. Онлайн-трансляция

В небе над Зеленоградом и Истрой прогремело не менее десяти взрывов, сообщают очевидцы. По их словам, в районах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) слышались громкие хлопки, напоминающие взрывы. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.

Над Подмосковьем сбили несколько БПЛА.

В небе над Зеленоградом и Истрой прогремело не менее десяти взрывов, сообщают очевидцы. По их словам, в районах работы системы противовоздушной обороны (ПВО) слышались громкие хлопки, напоминающие взрывы. URA.RU запускает онлайн-трансляцию.

00:47 Во Внуково, Домодедово и Жуковском сняли все ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.

00:45 В поселке Навля Брянской области заметили пролетающие дроны. Об этом сообщили местные жители.

00:40 На подлете к столице сбит очередной беспилотник. Он был уничтожен в районе Солнечногорска, сообщил Собянин. В аэропорту Шереметьево снова введены ограничения.

00:36 Жители Истры, Зеленограда и Солнечногорска рассказывают о мощных хлопках, из-за которых тряслись окна в домах и начали срабатывать сигнализации авто. Аэропорты Домодедово и Жуковский временно не принимают рейсы, аэропорт Шереметьево возобновил штатную работу.

00:34 Сбит беспилотник при подлете к Москве, сообщил глава города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

00:33 В окрестностях Зеленограда слышали не менее 10 звуков, похожих на взрывы. Кто-то насчитал 16. Предварительно, сейчас в городах работает система ПВО, которая сбивает беспилотники. Официальной информации еще не поступало.

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