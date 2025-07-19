Собянин: Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

«ПВО Минобороны пресечена очередная попытка атаки на Москву вражеского беспилотника», — говорится в сообщении градоначальника.
Собянин добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Тем временем пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропорту Шереметьево сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов.
Напомним, вечером в субботу Собянин сообщал об уничтожении двух дронов, летевших на столицу. Ранее Life.ru публиковал видео с уничтожением дрона ВСУ в пригороде Зеленограда.