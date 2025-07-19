Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин: В результате ударов ВСУ в ДНР погибла женщина, пятеро жителей ранены

В Донецкой Народной Республике (ДНР) в результате ударов Вооружённых сил Украины (ВСУ) погибла мирная жительница, ещё пятеро человек получили ранения. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Источник: Life.ru

По его словам, удары пришлись по нескольким районам. В Киевском районе Донецка ракеты из систем HIMARS ранили мужчину 1972 года рождения. В Горловке, в Никитовском районе, артиллерийским снарядом задело местного жителя 1991 года рождения — его состояние оценивается как средней тяжести.

Самым тяжёлым оказался обстрел посёлка Красный Партизан в Ясиноватском округе. Там погибла женщина 1975 года рождения. Мужчина 1972 года получил тяжёлые ранения, а женщина 1976 года — средней тяжести. Также сообщается о раненом на трассе между Угледаром и Павловкой. Пострадавшему 1994 года рождения понадобилась медицинская помощь.

А ранее ВСУ нанесли удары по семи населённым пунктам в Белгородской области. Согласно данным губернатора региона, пострадавших и погибших нет, в результате повреждения получили автомобили и одно нежилое строение.