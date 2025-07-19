Пушилин: В результате ударов ВСУ в ДНР погибла женщина, пятеро жителей ранены

По его словам, удары пришлись по нескольким районам. В Киевском районе Донецка ракеты из систем HIMARS ранили мужчину 1972 года рождения. В Горловке, в Никитовском районе, артиллерийским снарядом задело местного жителя 1991 года рождения — его состояние оценивается как средней тяжести.
Самым тяжёлым оказался обстрел посёлка Красный Партизан в Ясиноватском округе. Там погибла женщина 1975 года рождения. Мужчина 1972 года получил тяжёлые ранения, а женщина 1976 года — средней тяжести. Также сообщается о раненом на трассе между Угледаром и Павловкой. Пострадавшему 1994 года рождения понадобилась медицинская помощь.
А ранее ВСУ нанесли удары по семи населённым пунктам в Белгородской области. Согласно данным губернатора региона, пострадавших и погибших нет, в результате повреждения получили автомобили и одно нежилое строение.