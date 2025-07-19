Пушилин: В результате ударов ВСУ в ДНР погибла женщина, пятеро жителей ранены

Самым тяжёлым оказался обстрел посёлка Красный Партизан в Ясиноватском округе. Там погибла женщина 1975 года рождения. Мужчина 1972 года получил тяжёлые ранения, а женщина 1976 года — средней тяжести. Также сообщается о раненом на трассе между Угледаром и Павловкой. Пострадавшему 1994 года рождения понадобилась медицинская помощь.