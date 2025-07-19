Собянин: Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Новость дополняется.
ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву. Об этом в субботу, 19 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Новость дополняется.