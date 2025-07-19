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План «Ковёр» ввели в аэропортах Домодедово и Жуковский

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

Источник: Life.ru

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили 27 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа над четырьмя регионами страны в течение четырёх часов. По информации Минобороны РФ, в период с 15:00 до 19:00 мск были перехвачены и уничтожены 15 БПЛА над Брянской областью, шесть над Калужской областью, четыре над Московской областью и два над Тульской областью.

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