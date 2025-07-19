Российские силы ПВО сбили второй за полчаса беспилотник над Москвой

Подобный инцидент уже происходил ранее — 9 июля российские силы ПВО также сбили беспилотник, приближавшийся к Москве. Тогда, как и сейчас, на месте падения обломков работали экстренные службы, а о случившемся сообщил мэр столицы Сергей Собянин.