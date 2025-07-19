Собянин: ПВО Минобороны сбила очередной беспилотник, летевший на Москву

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, летевший на Москву», — написал градоначальник спустя примерно 20 минут после информации об уничтожении первого дрона.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее телеграм-канал SHOT писал о том, что жители Истры, Зеленограда и Солнечногорска слышали звуки взрывов и работу систем ПВО. По их словам, прозвучало примерно 10 мощных взрывов. Очевидцы отметили, что от сильных хлопков дрожали оконные стёкла в домах, а также срабатывали автомобильные сигнализации.
Тем временем пресс-служба Росавиации сообщила о введении ограничений на приём и выпусков самолётов в аэропорту Шереметьев. Ранее сегодня они уже действовали в период с 21:37 по 22:21 мск.