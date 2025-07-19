Собянин: ПВО Минобороны сбила очередной беспилотник, летевший на Москву

Ранее телеграм-канал SHOT писал о том, что жители Истры, Зеленограда и Солнечногорска слышали звуки взрывов и работу систем ПВО. По их словам, прозвучало примерно 10 мощных взрывов. Очевидцы отметили, что от сильных хлопков дрожали оконные стёкла в домах, а также срабатывали автомобильные сигнализации.