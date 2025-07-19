В Сочи в ДТП с грузовиком погиб водитель машины каршеринга

В Сочи на федеральной трассе А-147 машина каршеринга попала в аварию с грузовиком, сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Водитель легкового автомобиля скончался, а троих находившихся в салоне несовершеннолетних доставили в больницу.
ДТП произошло в 15:10 (мск) на 197-м километре автодороги А-147 «Джубга — Сочи до границы с Республикой Абхазия». 18-летний водитель Belgee погиб на месте.
«15-летняя и две 17-летние девушки-пассажиры были госпитализированы», — уточняется в сообщении ведомства.
По данным правоохранителей, водитель автомобиля автомобиля каршеринга, вероятно, превысил допустимую скорость, что и привело к столкновению с грузовиком.
Ранее стало известно, что двое подростков получили серьезные травмы в ДТП с грузовиком в Дагестане.