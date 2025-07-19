Баку хочет выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Актау

Напомним, что самолет, принадлежащий «Азербайджанским авиалиниям», следовавший по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжить удалось только 29 из них.