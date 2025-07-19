Баку хочет выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавшим при ЧП в Актау

Азербайджан заявил, что хочет получить выплаты компенсаций семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе с самолетом Embraer 190. Об этом заявил глава страны Ильхам Алиев в ходе своего выступления на III Шушинском Глобальном медиафоруме.
Напомним, что самолет, принадлежащий «Азербайджанским авиалиниям», следовавший по маршруту Баку — Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. На борту воздушного судна находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжить удалось только 29 из них.
Так, по заявлению Алиева, виновные должны быть наказаны, а также обязаны выплатить компенсации семьям пострадавших и погибших.
«Пусть виновные будут наказаны и выплатят компенсацию семьям. Семье пострадавших и раненым также должна быть выплачена компенсация за самолет AZAL», — считает президент Азербайджана.
Ранее, как сообщал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин в разговоре с Ильхамом Алиевым выразил свои соболезнования в связи с трагедией. Также российская сторона предложила Баку свою помощь в расследовании инцидента.
Подробнее об авиакатастрофе и о том, как 29 пассажирам удалось выжить, читайте здесь на KP.RU.